Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye için acil toplantıya çağırdı /10 Aralık 2024 11:17

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye için acil toplantıya çağırdı

Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan gelişmeler üzerine Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

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BM toplantısında Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği ve Şam’daki kontrolün muhalif güçlere geçmesi gibi kritik olayları ele alması bekleniyor.

Suriye’deki hükümet karşıtı güçlerin 8 Aralık’ta başkente girmesiyle Beşar Esad’ın rejimi sona erdi. Esad’ın istifası ve ülkeyi terk ettiği haberi dünya gündemine otururken, Rusya Dışişleri Bakanlığı eski liderin Moskova’ya sığınma talebiyle geldiğini doğruladı. Kremlin kaynakları, Esad ve ailesinin Rusya tarafından kabul edildiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi’ne götürülecek konular

Rusya’nın talebiyle toplanacak BM Güvenlik Konseyi’nde, dünya genelindeki tepkiler ve bölgedeki güç dengeleri ele alınacak. Toplantıya, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’un katılması planlanıyor. 

İstişarelerde şu başlıkların öne çıkması bekleniyor: Suriye’deki güç değişiminin Ortadoğu’daki dengelere etkisi, Şam’ı ele geçiren grupların uluslararası güvenlik açısından oluşturabileceği, krizin siviller üzerindeki etkisi ve uluslararası yardımın koordinasyonu ve Suriye’deki askeri varlığın geleceği ve Moskova’nın yeni dönemdeki stratejisi.

Yeni yönetim, ülkenin farklı bölgelerinde kontrolü sağlamaya çalışırken, Rusya’nın Tartus ve Hmeimim üslerindeki varlığı da tartışmaların odağında yer alıyor.

Rusya, Şam’daki gelişmeleri “saha gerçekliğini değiştirmeye yönelik dikkatlice planlanmış bir girişim” olarak değerlendirirken, ABD ve diğer Batılı ülkeler süreci yakından takip ediyor. ABD yetkilileri, özellikle bazı grupların güç kazanmasının bölgedeki güvenlik ve istikrar için ciddi riskler barındırdığına işaret etti.

Rusya’nın BM’den talep ettiği bu toplantı, hem Esad sonrası dönemin uluslararası ölçekte ele alınması hem de Moskova’nın yeni bir strateji oluşturması açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.
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