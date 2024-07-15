Samanyolu Haber /Dünya / Rusya bomba yağdırdı! /15 Temmuz 2024 12:23

Rusya bomba yağdırdı!

Rus ordusu bir hafta içinde Ukrayna'ya karşı 700'den fazla güdümlü bomba kullandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

‘Nastoyaşaya Vremya’ haber kanalı tarafından verilen habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Rus ordusu tarafından bir hafta içinde yaklaşık 700 güdümlü füzenin ülke topraklarına yönlendirildiğini söyledi.

Zelensky’nin verdiği bilgilerde Rus ordusu, 8 Temmuz'dan bu yana 80 kez farklı noktalarda çoklu füze saldırıları yaptı ve 170'in üzerinde İHA’yı bu saldırılarda kullandı.

Haziran ortasında Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun her ay Ukrayna şehirlerine saldırmak için 3.200 ila 3.500 civarında ayarlanabilir hava bombası (KAB) kullandığını söylemişti. Ayrıca Zelensky, Rusların bunları halkın moralini ve psikolojisini bozarak, gözünü korkutmak için kullandığını ekliyor.

Haziran ayının sonunda ise Vladimir Zelensky, tüm dünyanın Rus saldırılarını püskürtecek Patriot sistemlerine yetecek kadar füze üretmemesi nedeniyle Batı hava savunma sistemlerinin Rus KAB'lerine karşı etkisiz olduğunu bildirdi.

Ukrayna cumhurbaşkanına göre çözüm, Ukrayna'ya saldıran askeri uçakların kullanıldığı Rus hava sahalarının imhası olmalı.
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