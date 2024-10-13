Rusya: BRICS ve NATO karşılaştırması yanlış

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bakanlık, BRICS’in uluslararası bir örgüt ya da entegrasyon yapısı olmadığını, eşit katılımcılardan oluşan bir devletlerarası birlik olduğunu belirtti.





Dışişleri Bakanlığı, BRICS’in hedeflerinin, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümünü ve çok taraflılığı güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, BRICS’in NATO ile kıyaslanmasının “gülünç” olduğunu ve NATO’nun aksine BRICS’in “yıkım değil, yaratma” üzerine kurulu bir birlik olduğunu kaydetti.





BRICS’in üç ana ayağı





Açıklamada, BRICS’in ‘siyaset ve güvenlik’, ‘ekonomi ve finans’, ‘kültür ve insani bağlar’ olmak üzere üç ana sütuna dayalı bir stratejik ortaklık geliştirdiği ifade edildi.





Dışişleri Bakanlığı, BRICS’in ana hedeflerinden birinin “adil ve çok taraflı bir dünya ekonomik sistemi” oluşturmak olduğunu belirtti.





NATO’nun saldırgan askeri bir blok olarak güvenliği baltaladığını savunan Bakanlık, BRICS’in ise uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine saygı gösteren bir yapı olduğunu vurguladı. NATO’nun küresel çapta yıkıma yol açtığını savunan açıklamada, BRICS’in ekonomik kalkınmayı ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunduğu dile getirildi.