Rusya bu güne kadarki en büyük İHA saldırısını yaptı





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Kiev askeri idaresi başkanı Sergey Popko, Rusya’nın operasyona başladığı günden itibaren en büyük İHA saldırısını başkent Kiev’e 28 Mayıs gecesi düzenlediğini duyurdu.





Kiev’de hava savunma sistemleri yardımıyla 40'tan fazla İHA'nın düşürüldüğünü söyleyen Kiev askeri idaresi başkanı, ilk verilere göre bir ölü ve bir yaralı olduğunu bildirdi. Sergei Popko'ya göre şehre yapılan son saldırı, Mayıs ayının başından bu yana üst üste 14'üncü saldırı.





Popko, dün geceki insansız hava aracı saldırısını askeri çatışmanın başlangıcından bu yana en büyük saldırı olarak nitelendirdi. Rusya’nın Kiev'e hava saldırısı beş saatten fazla sürdü. Goloseevsky semtinde bir alışveriş merkezi, bir işletme ve inşaat depolama alanlarında yangınlar çıktı. Pechersky semtinde bir evin çatısı alev aldı.





Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko, Telegram kanalında Moskova saatiyle 5:20'de Goloseevsky bölgesindeki işletmelerden birinde çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi. Yangının 1000 metrekarelik bir alanda hasara neden olduğu bildirildi.





Rus İHA saldırıları, Kiev ve Kiev bölgesinin dışında, Zhytomyr ve Sumy bölgelerinde de vardı. Rusya Savunma Bakanlığı, İHA saldırısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.