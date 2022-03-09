14. gün - Rusya bu sabah geçici ateşkes ilan etti

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), savaştan kaçan iki milyon Ukraynalının 800 bininin çocuk olduğunu açıkladı. Kuruluş, 18 yaşından küçük çok sayıda Ukraynalı çocuğun tek başına bu yolculukları yaptığı uyarısını da yaptı.



Save the Children’dan Irina Saghoyan, ailelerin son çare olarak çocuklarını, komşuları ya da arkadaşlarına teslim ederek ülkeden kaçırmaya çalıştığını söyledi. Bu çocuklardan biri 11 yaşındaki Hasan, 1200 kilometrelik bir yolculuğu tek başına yaptı. Slovakya’ya ulaşan çocuğun yanında, iki küçük çanta, pasaportu ve ailesinin telefon numarası vardı.





2:52 Ukraynalı televizyoncu ve aktör, Rus güçleri ile çatışmada öldürüldü



Ukraynalı televizyoncu ve aktör Pasha Lee’nin Rusya kuvvetleri ile İrpin yakınlarında girilen bir çatışmada öldürüldüğü bildiriliyor. Ünlü isim, savaşla birlikte bölgesel savunma birliklerine katılmıştı. Filmlerde rol alan 33 yaşındaki aktör, Aslan Kral ve Hobbit filmlerinde de seslendirme yaptı.



Genç aktör, ikinci haftasına dayanan savaşta hayatını kaybeden toplumsal figürler arasına girdi. Daha önce de araştırmacı gazeteci Viktor Dudar çatışmalarda öldürülmüştü. Pasha Lee’nin çalıştığı kanalın müdürü Yulia Ostrovska, genç televizyoncu için “çok neşeli, aydınlık biriydi” ifadelerini kullandı. Kiev’in kuzeyindeki yaklaşık 20 kilometre mesafedeki İrpin’de günlerdir sert çatışmalar sürüyor.







2:28 Ukrayna iktidar partisinden, Türkiye ve ABD'nin güvenlik garantörü olması teklifi



Ukrayna’da iktidarda olan Halkın Hizmetkarları Partisi, ülkenin egemenliğinin korunması yeni güvenlik garantilerini gündeme getirdi. Partiden yapılan açıklamada, Türkiye olası garantör ülkeler arasında sayıldı. "NATO, en azından gelecek 15 yıl Ukrayna’yı almaya hazır olmayacak, bunu açıkça belli etti” denilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenliğinin zemini sağlam bir anlaşma ile garanti altına alınması gerektiği vurgulandı.



Türkiye’nin yanında ABD ve komşu bazı ülkelerin, garantör olarak askeri, ekonomik ve siyasi alanda Ukrayna’yı koruyabileceği kaydedildi. Parti açıklamasında Rusya’nın da bu garantilere imza atması ve Ukrayna’nın egemenliğini yasal olarak tanıması gerekliliği vurgulandı. Açıklamada Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin teorik olarak bile kabul edilmeyeceği ifade edildi.







1:55 McDonald's ve Starbucks Rusya'da kepenk kapattı, Coca Cola faaliyetlerini durdurdu



Boykot çağrılarının merkezindeki iki küresel dev McDonald's ve Coca-Cola, baskılar sonrası Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu. McDonald's ülkedeki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurdu. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların "insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtğını" ve "şiddeti kınamakta dünyanın geri kalanına katılarak barış için dua ettiklerini" belirtti.



McDonald's Rusya’daki 62 bin civarındaki çalışanlarına maaş ödemeyi sürdüreceklerini de duyurdu. Coca Cola da Salı günü operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Rusya pazarı şirketin küresel gelirlerinin yüzde 2’sini oluşturuyor. Çoğu Moskova’da 100’den fazla kahve dükkanı olan Starbuck’ta kepenk kapatan şirketler arasına girdi.





1:25 Polonya ve ABD arasında Rus yapımı Mig 29'ların nasıl Ukrayna'ya gönderileceği konusunda anlaşmazlık var



Ukrayna’nın Batı ülkelerine yaptığı savaş uçağı talebi ekseninde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hava kuvvetlerinde Rusya yapımı Mig-29 savaş uçakları olan Polonya, jetleri ABD’ye teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak bu açıklama Beyaz Saray’a sürpriz oldu. Biden yönetiminde üst düzey bir isim olan Victoria Nuland, Polonya’nın bu açıklamayı kendilerine danışmadan yaptığını söyledi.



Varşova, Rus yapımı jetleri, Almanya’daki ABD üssüne teslim edebileceklerini duyurmuştu. Ancak ABD’nin planı, Polonya’nın uçakları komşusu Ukrayna’ya iletmesi ve kendilerinin de Polonya’da oluşacak savaş uçağı açığını kapatmak üzerineydi. Pentagon’dan yapılan açıklamada da Polonya’nın teklifinin “elle tutulur olmadığı” değerledirmesi yapıldı. Sözcü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, “Jetlerin, Almanya’daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor” denildi.

Boykot çağrılarının merkezindeki iki küresel dev McDonald's ve Coca-Cola, baskılar sonrası Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu. McDonald's ülkedeki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurdu. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların "insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtğını" ve "şiddeti kınamakta dünyanın geri kalanına katılarak barış için dua ettiklerini" belirtti.McDonald's Rusya’daki 62 bin civarındaki çalışanlarına maaş ödemeyi sürdüreceklerini de duyurdu. Coca Cola da Salı günü operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Rusya pazarı şirketin küresel gelirlerinin yüzde 2’sini oluşturuyor. Çoğu Moskova’da 100’den fazla kahve dükkanı olan Starbuck’ta kepenk kapatan şirketler arasına girdi.Ukrayna’nın Batı ülkelerine yaptığı savaş uçağı talebi ekseninde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Hava kuvvetlerinde Rusya yapımı Mig-29 savaş uçakları olan Polonya, jetleri ABD’ye teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak bu açıklama Beyaz Saray’a sürpriz oldu. Biden yönetiminde üst düzey bir isim olan Victoria Nuland, Polonya’nın bu açıklamayı kendilerine danışmadan yaptığını söyledi.Varşova, Rus yapımı jetleri, Almanya’daki ABD üssüne teslim edebileceklerini duyurmuştu. Ancak ABD’nin planı, Polonya’nın uçakları komşusu Ukrayna’ya iletmesi ve kendilerinin de Polonya’da oluşacak savaş uçağı açığını kapatmak üzerineydi. Pentagon’dan yapılan açıklamada da Polonya’nın teklifinin “elle tutulur olmadığı” değerledirmesi yapıldı. Sözcü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, “Jetlerin, Almanya’daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor” denildi.









00: 01 Rusya Çarşamba sabahı geçici ateşkes ilan etti



Moskova, Ukrayna’da Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki insani yardım operasyonlarından sorumlu birimi, 9 Mart'ta TSİ 10.00'dan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir "sessizlik rejimi" ilan ettiği ve insani koridorlar oluşturmaya hazır olduğu belirtildi.





00:00 Rusya'da bankaların vatandaşlara döviz satışı yapması yasaklandı



AFP'nin haberine göre Rusya Merkez Bankası, 9 Eylül'e kadar döviz satışını askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada 9 Mart ve 9 Eylül arasında bankaların vatandaşlara döviz satışı yapamayacağı duyuruldu. Ancak vatandaşların döviz satışı yaparak ruble alabileceği eklendi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yarın Türkiye’de bir araya geleceklerini doğruladı. Bu, 24 Şubat’ta başlayan işgal sonrası iki ülke yetkilileri arasındaki en üst düzey görüşme olacak.Görüşmeye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Antalya’daki görüşmeyi “temas” olarak tanımladı. Antalya’daki buluşma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teklifi ile gerçekleşiyor ve onun da katılımı ile üçlü olarak gerçekleşecek.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü. Yapılan açıklamada ülke tahvillerinin temerrüde düşmesinin de çok yakın olduğunu belirtti. Fitch, Rusya’nın kredi notunu işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana iki not düşürdü.Kredi notunun düşürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, “enerji ticaretine sınırlamayı da kapsayan sıkılaştırılmış yaptırımlar, Rusya’nın en azından bazı ulusal borç yükümlülüklerini ödememe yönünde bir politik yanıt verme ihtimalini artırdı” denildi.ABD’nin Rusya petrolüne ambargo uygulamaya başlaması ile eş zamanlı olarak, uzun süredir problemli olduğu Venezuela hükümeti ile yakınlaşma başladı. Sosyalist Nicolás Maduro hükümeti, Biden hükümeti yetkililerinin ülkeye ziyaretinden günler sonra iki Amerikalıyı serbest bıraktı.Venezuela, Rusya’nın, dünyanın bu bölümündeki en yakın müttefiki konumundaydı. Rusya petrolünün ithalini yasaklayan ABD’nin, talebi karşılamak için farklı seçenekler için temaslar yürütüyor.