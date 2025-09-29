Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Bu tür silahların Ukrayna'ya verilmesi NATO'nun dolaylı savaş ilanıdır /29 Eylül 2025 18:05

Rusya: Bu tür silahların Ukrayna'ya verilmesi NATO'nun dolaylı savaş ilanıdır

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Keith Kellogg, Fox News'e yaptığı açıklamada Amerika'nın Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verdiğini doğruladı.

Samanyoluhaber.com - Moskova
Washington, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verdi. 

Kellogg, "Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamaları ışığında bu sorunun cevabı evet - derinlemesine vurmak için yeteneklerinizi kullanın" ifadelerini kullandı.

Tomahawk talebi masada

Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ile görüşmesinde 2.500 km menzilli Tomahawk füzeleri talep ettiğini hatırlatarak bu konuda henüz bir karar alınmadığını, ancak konunun tartışıldığını belirtti. Bu açıklama, Başkan Yardımcısı Vance'in daha önce Tomahawk tedarikinin görüşüldüğü yönündeki beyanlarıyla örtüşüyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Zelenskiy BM görüşmeleri sırasında Trump'tan Rusya içindeki hedeflere yönelik uzun menzilli füze kullanımı izni istemişti. Haberde Trump'ın bu fikre karşı çıkmadığı, ancak yasak kaldırma konusunda taahhütte bulunmadığı belirtildi.

Savaşın dinamiğini önemli ölçüde değiştirecek

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sağlamasını "oldukça tehlikeli" olarak nitelendirdi. Rusya yetkilileri, bu tür silahların Ukrayna'ya verilmesini NATO'nun dolaylı savaş ilanı olarak yorumluyor ve çatışmanın tırmanma riski konusunda uyarıda bulunuyor.

Askeri uzmanlar, Tomahawk füzeleri gibi sistemlerin Ukrayna'ya sağlanmasının savaşın dinamiğini önemli ölçüde değiştirebileceğini, ancak bunun aynı zamanda Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini artırabileceğini belirtiyor.
