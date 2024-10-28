Rusya bütçesinin yüzde 40’ı savunma ve güvenliğe!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 2025-2027 dönemi federal bütçesini ilk okumada kabul etti. Bu bütçe, savunma, güvenlik ve sosyal taahhütlerin yerine getirilmesi gibi başlıca önceliklere odaklanırken, aynı zamanda teknolojik egemenlik sağlama hedefini de içeriyor.



Bütçenin savunma ve güvenlik için ayrılan payı %40’ı aşıyor. Hükümetin sunduğu bütçeye göre, 2025 yılında gelirlerin 40,3 trilyon ruble, giderlerin ise 41,5 trilyon ruble olacağı öngörülüyor.



Bu verilere göre Rusya bütçe açığını sürdürmeye devam edecek. Gelirlerin artışı büyük ölçüde petrol ve gaz dışı sektörlerden sağlanacak ve toplam gelir içindeki payları %72,9’a yükselecek. Savunma harcamaları bütçenin %32,5’ini, güvenlik harcamaları ise %8,3’ünü oluşturacak.



Maliye Bakanı Anton Siluanov, askeri bütçeye yapılan yatırımlarda, özellikle askeri personel ve ailelerinin haklarının korunmasına yönelik artışa vurgu yaptı.



Sosyal Politika ve Teknolojik Yatırımlar



Sosyal politikalara bütçenin %15,7’si, ekonomik büyüme için ise %10,5’i ayrılmış durumda. 2025 yılında çalışan emeklilerin maaşları enflasyon oranında artırılacak ve ortalama emekli maaşı 24 bin rubleye ulaşacak. Ailelere yönelik konut desteği için 1,7 trilyon ruble ayrılırken, üç yıl içinde toplamda 10 trilyon ruble harcanması planlanıyor.



Rusya, ayrıca 2030 yılına kadar robotik yoğunluk açısından dünya sıralamasında ilk 25’e girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 2025 yılında 10 milyar ruble, 2027 yılında ise 53 milyar ruble kaynak ayrılması planlanıyor.



Ekonomik büyümenin bu yıl %3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, büyüme beklentisinin %2,8’den %3,9’a yükseltildiğini açıkladı. Ancak üçüncü çeyrek sonlarında ve dördüncü çeyreğin başında ekonomide soğuma işaretleri görülüyor. Enflasyon oranının %8,63 seviyesinde olduğu belirtilirken, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırarak fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlar atması bekleniyor.



Rusya, bütçesini savunma, sosyal politika ve teknoloji alanlarında yoğunlaştırarak uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.