Rusya 'Çekildim' dedi sonrasında üyelikten çıkartıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, uluslararası toplumdan Moskova yönetimini dışlayıcı kararlar da gelmeye devam ediyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İspanya merkezli Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) ilk Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Rusya'nın UNWTO üyeliği askıya alındı. UNWTO’ya üye 160 ülkenin 3'te 2'sinden fazlası Rusya’nın üyeliğini askıya alınması kararını destekledi. Oylamaya saatler kala ise Rusya, UNWTO'dan çekildiğini duyurdu. İspanya merkezli Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) ilk Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Rusya'nın UNWTO üyeliği askıya alındı. UNWTO’ya üye 160 ülkenin 3'te 2'sinden fazlası Rusya’nın üyeliğini askıya alınması kararını destekledi. Oylamaya saatler kala ise Rusya, UNWTO'dan çekildiğini duyurdu.

RUSYA'DAN TEPKİ





Ülkesi 2008 yılında Rusya tarafından işgal edilen Gürcistan asıllı UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, oylama sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “UNWTO üyeleri seslerini duyurdular ve Rusya’nın UNWTO üyeliğini askıya alma kararı aldılar. Mesaj açık: Eylemlerin her zaman sonuçları olacaktır. Barış temel bir insani haktır. Herkes için güvence altındadır. İstisnasızdır” dedi.İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto yaptığı açıklamada, Rusya’nın işgalinin Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluş ilkelerini ve turizmin temsil ettiği barış, refah ve evrensel saygı gibi değerleri zedelediğini ifade etti. İspanya tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna politikasında değişiklik olması durumunda askıya alma kararının kaldırılabileceği ifade edildi. UNWTO'nun bir sonraki toplantısı 2023'te yapılacak.