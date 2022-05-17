Samanyolu Haber /Dünya / Rusya çekilme kararı aldı /17 Mayıs 2022 01:02

Rusya çekilme kararı aldı

Rusya Devlet Duması'nda yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması yönünde karar alındığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması yönünde karar alındığını açıkladı.

Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın daimi üyelerinin Almanya, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Estonya olduğunu belirten Volodin, Duma ile bu ülkelerin birçoğunun parlamentoları arasında hem Parlamenter Konferansı kapsamında hem de ikili düzeyde diyalog bulunmadığına dikkat çekti.

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