Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, cephe hattında tampon bölge oluşturuyor /23 Mayıs 2025 12:02

Rusya, cephe hattında tampon bölge oluşturuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Rus ordusunun Ukrayna sınırı boyunca bir "güvenlik tampon bölgesi" oluşturma görevini yürüttüğünü açıkladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Putin yaptığı açıklamada, “Düşmanın ateş noktaları etkisiz hale getiriliyor, çalışmalar devam ediyor" dedi. Özellikle Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde mayın temizleme operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Putin, Kursk bölgesini ziyaret etti

Putin, Ukrayna'nın drone saldırıları ve sabotaj ekiplerinden en çok etkilenen bu bölgelerin rehabilitasyonu için özel bir program hazırlanması talimatı verdi. 

20 Mayıs'ta Kursk'a yaptığı ziyarette inşa halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi denetleyen Rus lider, bölge valisi vekili Aleksandr Hinşteyn ile yerel yöneticileri bir araya getirdi.

Toplantıda Gluhovskiy ilçe başkanı Pavel Zolotaryov'un "Kursk'un güvenliği için Sumy'nin Rusya'ya bağlanması gerektiği" yönündeki sözlerine Putin'in "İşte bu yüzden Kursk'a Hinşteyn'i atadık, o da hep daha fazlasını istiyor" şeklinde esprili yanıt verdiği aktarıldı.

Sumy Cephesindeki Gelişmeler

Rus Savunma Bakanlığı'nın bahar aylarında yaptığı açıklamaya göre, Kursk sınırına yakın Maryino, Juravka ve Basovka gibi Sumy şehrine ait yerleşim yerleri Rus kontrolüne geçmişti. Ukrayna tarafı ise mayıs ortasında Rusya sınırındaki 202 köyde yaşayan 4 binden fazla kişi için tahliye kararı almıştı.

Askeri uzmanlar, tampon bölge oluşturma planının Rusya'nın sınır güvenliğini kalıcı hale getirme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor. 

Özellikle Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların önlenmesi ve nükleer santral gibi kritik altyapıların korunmasının hedeflendiği ifade ediliyor.
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