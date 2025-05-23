Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin yaptığı açıklamada, “Düşmanın ateş noktaları etkisiz hale getiriliyor, çalışmalar devam ediyor" dedi. Özellikle Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde mayın temizleme operasyonlarının sürdüğünü belirtti.





Putin, Kursk bölgesini ziyaret etti





Putin, Ukrayna'nın drone saldırıları ve sabotaj ekiplerinden en çok etkilenen bu bölgelerin rehabilitasyonu için özel bir program hazırlanması talimatı verdi.





20 Mayıs'ta Kursk'a yaptığı ziyarette inşa halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi denetleyen Rus lider, bölge valisi vekili Aleksandr Hinşteyn ile yerel yöneticileri bir araya getirdi.





Toplantıda Gluhovskiy ilçe başkanı Pavel Zolotaryov'un "Kursk'un güvenliği için Sumy'nin Rusya'ya bağlanması gerektiği" yönündeki sözlerine Putin'in "İşte bu yüzden Kursk'a Hinşteyn'i atadık, o da hep daha fazlasını istiyor" şeklinde esprili yanıt verdiği aktarıldı.





Sumy Cephesindeki Gelişmeler





Rus Savunma Bakanlığı'nın bahar aylarında yaptığı açıklamaya göre, Kursk sınırına yakın Maryino, Juravka ve Basovka gibi Sumy şehrine ait yerleşim yerleri Rus kontrolüne geçmişti. Ukrayna tarafı ise mayıs ortasında Rusya sınırındaki 202 köyde yaşayan 4 binden fazla kişi için tahliye kararı almıştı.





Askeri uzmanlar, tampon bölge oluşturma planının Rusya'nın sınır güvenliğini kalıcı hale getirme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.





Özellikle Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıların önlenmesi ve nükleer santral gibi kritik altyapıların korunmasının hedeflendiği ifade ediliyor.