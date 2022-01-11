Rusya cephesinden ABD açıklaması: Derhal ve ivedilikle

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere derhal ve ivedilikle yanıt vermesini beklediğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere derhal ve ivedilikle yanıt vermesini beklediğini söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve ABD heyetlerinin dün Cenevre'de Moskova'nın güvenlik garantileriyle ilgili talepleri konusunda yaptığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.





Zaharova, "Washington'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerimize derhal ve ivedilikle yanıt vermesini bekliyoruz. Top bizim yarı sahamıza gelmedi, önceden olduğu gibi ABD tarafının yarı sahasında" dedi.





Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin ABD kamuoyunu Rusya'nın dezenformasyon yapabileceği konusunda uyarmasını eleştiren Zaharova, ABD yönetiminin konuya ne kadar hakim olmadığını insanlara göstermesinden gerçekten üzüntü duyduklarını belirtti.





Zaharova, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin kendisine zarar veriyor, bağlamı araştırma ve gerçekle temas kurma konusunda isteksiz olduklarını gösteriyor. Beceriksizliğini tüm dünyaya göstermemesi için meslektaşıma eleştirel düşünmeyi unutmamasını ve en azından en önemli konuları dikkatlice incelemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.







