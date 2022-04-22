Rusya cephesinden 'ABD ile diyalog' açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Koşelev, mevcut ilişkiler koşullarında bile Moskova ve Washington arasındaki iletişim kanallarının çalışmaya devam ettiğini ve ülkesinin ABD ile dürüst ve karşılıklı saygıya dayanan diyaloga açık olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Koşelev, mevcut ilişkiler koşullarında bile Moskova ve Washington arasındaki iletişim kanallarının çalışmaya devam ettiğini ve ülkesinin ABD ile dürüst ve karşılıklı saygıya dayanan diyaloga açık olduğunu belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktör Yardımcısı Sergey Koşelev, bugün Diplomasi Akademisi’nin düzenlediği ‘Rus-Amerikan ilişkilerindeki kriz’ başlıklı toplantıda, hali hazırda temel konularda ABD idaresiyle hiçbir diyalogun bulunmadığını söyledi.





Koşelev, “Kendi adıma, dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa açık olduğumuzu vurgulayabilirim. ABD’nin buna hazır olduğu ölçüde. Dışişleri Bakanlığı olarak her türlü çatışma durumunun görüşmelerle bittiğini düşünüyoruz” dedi.





Rusya’nın, politikasını ilerletmek için, müzakere masasında kendi pozisyonunu savunmak ve yasal olarak bağlayıcı belgeler geliştirmek dışında başka nüfuz aracının olmadığını kaydeden diplomat, Moskova ve Washington’un, çatışma koşullarında görüşme deneyimine sahip olduğunu, bu deneyimin ‘soğuk savaş’ sırasında işe yaradığını anımsattı.







