Rusya cephesinden Türkiye ile ilgili yeni NATO açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini desteklemesinin Rusya-NATO ilişkilerinin düzelmesine gerçek bir katkı sunacağını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini desteklemesinin Rusya-NATO ilişkilerinin düzelmesine gerçek bir katkı sunacağını belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.





Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.







