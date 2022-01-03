Rusya cephesinden yeni çaıklama: 700’ün üzerinde uzay aygıtı yörüngeye fırlatıldı

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Sergey Mamontov imzası taşıyan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700’ün üzerinde uzay aygıtının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrolü altında yörüngeye fırlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl bin 700’ün üzerinde uzay aygıtının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrolü altında yörüngeye fırlatıldığını duyurdu.





Bakanlığın Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yıl bin 700’ün üzerinde uzay aygıtı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrolü altında yörüngeye fırlatıldı.





Açıklamada, “Geçtiğimiz yıl boyunca Uzay Durumu Keşif Ana Merkezi'nin uzmanları, bin 700'den fazla uzay aygıtını saptadı, takibe aldı ve yörüngeye fırlatılmalarını denetledi, ayrıca 400'ün üzerinde uzay objesinin balistik varlığının sona ermesine ilişkin tahminleri ve kontrolleri sağladı” ifadelerine yer verildi.







