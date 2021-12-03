Rusya cephesinden 'yeni füze' açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testlerinin 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacağını belirtti.
Rogozin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin ‘Uzay Entegrasyonu’ forumunda yaptığı konuşmada, “Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testleri 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacak” ifadesini kullandı.
Angara hafif taşıyıcı roketin ilk testi 2014’te gerçekleşmişti.
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