Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden 'yeni füze' açıklaması /03 Aralık 2021 21:20

Rusya cephesinden 'yeni füze' açıklaması

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin tarafından yapılan açıklamada, Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonu için uçuş testlerinin 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacağını belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testlerinin 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacağını belirtti.

Rogozin, Avrasya Ekonomik Birliği’nin ‘Uzay Entegrasyonu’ forumunda yaptığı konuşmada, “Angara taşıyıcı roketinin hafif versiyonunun uçuş testleri 2022’nin ilk yarısında yeniden başlayacak” ifadesini kullandı.

Angara hafif taşıyıcı roketin ilk testi 2014’te gerçekleşmişti.

© Sputnik

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