Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni 'işgal' açıklaması /29 Kasım 2021 00:30

Rusya cephesinden yeni 'işgal' açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak işgal edeceği yönündeki iddialarla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu şeklindeki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu şeklindeki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya herhangi bir saldırı planı olmadığını ‘kamuya açık olarak söylemesi gerektiği’ şeklindeki açıklamasını Rus basınına yorumlayan Peskov, Rusya’nın birilerine saldırmak niyetinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.

Peskov, “Rusya'nın birine saldıracağı hakkındaki iddialar, ayrıca herhangi bir şekilde saldırgan davrandığı anlamında Rusya'ya yönelik sitemler, kesinlikle dayanaktan yoksun ve yanlıştır” diye konuştu.

‘Anglo-Sakson medyası ve Zelenskiy tarafından tetiklenen histeri kabul edilemez’

Bir taraftan Anglo-Sakson, diğer yandan Ukrayna medyası ve hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tetiklenen histerinin asılsız olduğuna dikkat çeken Peskov, “Anglo-Sakson, Ukrayna medyası tarafından tetiklenen ve başta Devlet Başkanı olmak üzere Ukraynalı politikacılar tarafından desteklenen bu histeriyi kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.

© Sputnik

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