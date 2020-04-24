Rusya cephesinden yeni Libya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya'da çatışan tarafların ocak ayında ilan edilen ateşkese uyulmadığını söyledi.





Sputnik'in haberine göre; haftalık basın toplantısında Libya'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaharova, "Son günlerde bu ülkede yaşanan gelişmeler ciddi endişe oluşturuyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen güçler ile General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu birlikleri arasındaki askeri faaliyetlerin aktifleşmesi, ocakta ilan edilen ateşkese artık uyulmadığını ortaya koyuyor" dedi.





Libya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayıldığı bir dönemde yaşanan bu gelişmelerin özellikle tehlike oluşturduğunu kaydeden Zaharova, iç savaş devam ederken Libya'nın salgınla mücadele edecek güce sahip olmadığının altını çizdi.





Zaharova, "Mevcut durumda, sürüncemede kalan Libya krizine siyasi çözüm bulunması için uluslararası toplumun katkılarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç var. Ancak BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin geçen ayki istifası sonrası bu pozisyonun boş olması uluslararası toplumun çabalarının koordine edilmesini zorlaştırıyor" diye ekledi.