Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni yaptırım açıklaması /05 Temmuz 2021 22:08

Rusya cephesinden yeni yaptırım açıklaması

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD, yaptırım politikasının sonuç vermediğinin farkında olmasına rağmen bundan vazgeçemiyor. Böyle bir şeyi yapmak için sebepler aramaya devam edecekler” ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan haber göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin, yaptırım politikasının anlamsız olduğunu anlamasına rağmen ABD’nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için bahaneler aramaya devam edeceğini belirtti.

Ryabkov, 'Mejdunarodnaya Jizn' dergisine açıklamasında, “ABD, yaptırım politikasının geleceğinin, yararının olmadığının ve sonuç vermediğinin farkında olmasına rağmen bundan vazgeçemiyor. Böyle bir şeyi ne zaman ve hangi bahaneyle yapmak için sebepler aramaya devam edecekler” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Ancak bu politikanın kendi kendini bitirdiği ve anlamsız olduğu, Washington'daki idarenin Rusya’ya yönelik izlemesi gereken yola dair tavsiyeler formüle edenler için bile giderek daha açık hale geliyor” dedi.

© Sputnik
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