Rusya cephesinden yeni YouTube talebi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), YouTube sahibi Google’dan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın basın toplantısındaki açıklamalarına getirilen engeli kaldırmayı ve engelin sebebini açıklamayı talep etti. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), YouTube sahibi Google’dan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın basın toplantısındaki açıklamalarına getirilen engeli kaldırmayı ve engelin sebebini açıklamayı talep etti.





Roskomnadzor’un yazılı açıklamasında, “YouTube video servisine sahip Amerikan Google LLC şirketinden, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın basın toplantısı videosuna uygulanan kısıtlamaları kaldırılması ve bu uygulamanın sebeplerinin açıklanması talep edildi” ifadesine yer verildi.





Youtube’un uyguladığı engelin, enformasyonun yayılmasına ve bu enformasyona özgür erişimi engellediğini kaydeden Roskomnadzor, Youtube’un bilinçli olarak Rus kullanıcılara ayrımcılık uyguladığını ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi enformasyonuna erişimini kısıtladığı ifade etti.



