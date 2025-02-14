Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! /14 Şubat 2025 12:03

Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırının da yangına neden olduğunu açıkladı. Zelenskiy, saldırıya tepki göstererek sığınağa büyük ölçüde zarar verdiğini bildirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna lideri, santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Saldırı sonrası yapının hasar gördüğünü söyleyen Zelenskiy, çıkan yangının söndürüldüğünü ve radyasyon seviyesinde artış yaşanmadığını belirtti. Saldırı anının videosunu paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekti.

'RADYASYON SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR'

Zelenskiy'nin saldırıya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Dün gece, yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu. Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi, hepsi insanlık için gerçek güvenliğe kendini adamış olanlar. Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçlarını hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir.

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor. İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli.

'RUSYA EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALI'

Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor. Rusya ordusunu genişletmeye devam ediyor ve dengesiz, insanlık karşıtı devlet söyleminde hiçbir değişiklik göstermiyor. Bu, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor, dünyayı aldatmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden hayata değer veren herkesin saldırgana karşı örgütlü bir baskısı olmalı. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır."

Ukrayna liderinin açıklamasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, saldırının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.
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