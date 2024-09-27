Rusya, Çin’de İHA’mı üretiyor?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Reuters’in Avrupa İstihbarat kaynaklarına ve Rusya’nın savunma şirketlerinden elde ettiği raporlara dayanarak bildirdiğine göre, Rusya, Çin’de uzun menzilli saldırı insansız hava araçları (İHA) geliştirmek ve üretmek için gizli bir program başlattı.





Bu İHA’lar, Ukrayna’ya karşı savaşta kullanılmak üzere tasarlandı ve üretiliyor.





Programın yürütücüsü olan Izhevsk Elektromekanik Fabrikası (IEMZ) “Kupol”, Rus devlet şirketi Almaz-Antey’in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Harpy-3 adlı yeni bir İHA modeli geliştirildi ve Çinli uzmanlarla birlikte uçuş testleri Çin’de gerçekleştirildi.





Daha sonra Kupol, Çin’deki bir fabrikada bu İHA’ların seri üretimine başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Harpy-3, 50 kg’lık bir yük ile 2000 km menzile sahip. Kupol, Çin’den alınan yedi İHA örneğinden ikisinin Harpy-3 modeli olduğunu ve bu İHA’ların ileri testler için Rusya’nın Izhevsk kentindeki karargahlarına teslim edildiğini belirtti.





Çin’in Resmi Tutumu ve Çift Kullanımlı Ürünler





Çin yetkilileri, bu tür projeler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve askeri ürünlerin ihracatı üzerinde sıkı kontrollerin bulunduğunu vurguladı. Ancak, Çin’in Rusya’ya resmi olarak silah sağlamadığı bilinse de çift kullanımlı ürünler (hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilen) tedarik ettiği biliniyor.





Analistler, Çin’in doğrudan askeri sistemleri tedarik etmesi durumunda bunun önemli bir gelişme olacağını belirtiyor.





Kupol’un belgelerine göre, şirket önümüzdeki sekiz ay içinde Çin’de 400 kg’a kadar yük taşıma kapasitesine sahip REM 1 saldırı İHA’sının üretimine başlamaya hazır olacak. Bu İHA’nın Amerikan yapımı Reaper insansız hava aracıyla benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.