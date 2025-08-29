Rusya, Çin’e uçak motorları tedarik edecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Eylül ayı başında Pekin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Çin’e sürpriz bir hediyesi gibi algılandı.





Putin, 31 Ağustos’tan 3 Eylül’e kadar Pekin’de bulunacak. Rusya Devlet Başkanı’nın bu ziyareti, dört gün sürecek. Putin’in bu kadar uzun süreli ziyareti son derece nadir bir durum olarak değerlendiriliyor. Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Yuri Uşakov, bu ziyaretin uzunluğunun alışılmadık olduğunu vurguladı.





Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Putin’in Pekin ziyaretinin, Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğinin yeni dönemdeki yüksek seviyesini gösterdiğini belirtti. Hong Lei, liderlerin bir araya gelmesinin, iki ülke arasındaki birlik ve verimli iş birliğini simgelediğini ifade etti. Bu adım, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirme arzusunu yansıtıyor.