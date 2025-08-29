Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Çin’e uçak motorları tedarik edecek /29 Ağustos 2025 18:21

Rusya, Çin’e uçak motorları tedarik edecek

Rusya Devlet Silah Sanayi Kurumu Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, yaptığı açıklamada, Moskova’nın Pekin’e uçak motorları tedarik etmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu hamle, Rusya’nın Çin ile olan stratejik ortaklığını güçlendirme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Eylül ayı başında Pekin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Çin’e sürpriz bir hediyesi gibi algılandı. 

Putin, 31 Ağustos’tan 3 Eylül’e kadar Pekin’de bulunacak. Rusya Devlet Başkanı’nın bu ziyareti, dört gün sürecek. Putin’in bu kadar uzun süreli ziyareti son derece nadir bir durum olarak değerlendiriliyor. Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Yuri Uşakov, bu ziyaretin uzunluğunun alışılmadık olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Putin’in Pekin ziyaretinin, Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik iş birliğinin yeni dönemdeki yüksek seviyesini gösterdiğini belirtti. Hong Lei, liderlerin bir araya gelmesinin, iki ülke arasındaki birlik ve verimli iş birliğini simgelediğini ifade etti. Bu adım, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirme arzusunu yansıtıyor.
