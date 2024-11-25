Rusya-Çin kargo trafiği arttı

Samanyoluhaber.com - Moskova





2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Uzak Doğu Demiryolları (FER), Çin sınır geçişlerinden yapılan kargo taşımacılığında %29,4’lük bir artış kaydetti.





Toplamda 15,3 milyon ton yük, her iki yönde taşındı. Bu rakam, bölgedeki ticaretin büyümesini ve Çin ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendiğini gösteriyor.





Konteynerlerde taşınan kargoda 5,6 kat artış görüldü ve toplam 59 bin ton kargo taşındı.





Ekim ayında sevk edilen toplam kargo hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,4 artarak 1,5 milyon ton oldu.





Rusya’dan Çin’e yapılan kömür ve cevher sevkiyatları, toplam kargo hacmindeki büyümenin ana itici gücü oldu. Kömür sevkiyatları, Nizhneleninskoye-Tongjiang sınır kapısından yapılan taşımalarla 1,6 kat, cevher ise 2,4 kat artış gösterdi. Bu durum, Rusya’nın doğal kaynak ihracatında Asya pazarlarına yönelme stratejisinin etkili olduğunu ortaya koyuyor.





Uzak Doğu Demiryolları üzerinden gerçekleşen ticaret hacmindeki artış, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik bağların güçlenmesine katkı sağlıyor.





Özellikle kömür, petrol ve cevher gibi enerji ve hammadde odaklı ihracatlar, ticaretin temel unsurlarını oluşturuyor.





Ayrıca, ithalatta konteyner taşımacılığıyla sağlanan artış, Çin’den gelen ürün çeşitliliğinin genişlediğine işaret ediyor. Bu büyüme trendi, iki ülke arasındaki ticaretin gelecekte daha da hızlanacağına dair güçlü bir sinyal veriyor.