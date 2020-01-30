Rusya, Çin sınırını kapattı

Rusya yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle Çin ile olan sınırını kapatma kararı aldı.





Rus devlet ajansı RIA Novosti'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda aktardığına göre hükûmet Çin vatandaşlarına geçici olarak elektronik vize vermeyi de durdurdu.





Çin ve Rusya, dünyanın en uzun altıncı (940 kilometre) kara sınırını paylaşıyor.





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti.





Virüs başta Avustralya ve Japonya olmak üzere en az 16 ülkeye yayıldı.





Dünya çapında 7 bin 783 vak'a tespit edildi. Dünya Sağlık Örtüğü (WHO) salgını hafife alarak hatalı bir karar verdiklerini açıklamıştı.