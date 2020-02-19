Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Çin vatandaşlarına eğitim ve iş vizelerini askıya alıyor /19 Şubat 2020 10:43

Rusya, Çin vatandaşlarına eğitim ve iş vizelerini askıya alıyor

Rusya, koronavürüs salgını nedeniyle 19 Şubat’tan itibaren Çin vatandaşlarına eğitim ve iş amaçlı davetiye ve vize verilmesini geçici olarak askıya alıyor.

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Rusya, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavürüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarına eğitim ve iş amaçlı davetiye ve vize verilmesini geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Rusya’da koronavirüs için oluşturulan kriz masasından yapılan açıklamada, "19 Şubat 2020 tarihinden itibaren, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına özel ve eğitim amaçlı Rusya Federasyonu’na giriş için gerekli belgelerin kabulü ve verilmesi işlemleri geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, ilgili kararın Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalandığı da belirtildi.

Rusya, koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı.

Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.
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