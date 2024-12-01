Rusya, çok amaçlı uyduyu yörüngeye fırlattı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Uzay Araştırmaları Kurumu Roscosmos’un açıklamasına göre, Rusya’nın Condor-FKA serisinin ikinci uyduyu, Soyuz-2.1a fırlatma aracının Vostochny Kozmodromu’ndan başarıyla fırlatıldı.





Soyuz-2.1a roketi, Moskova saatiyle 00:50’de Vostochny Kozmodromu’ndan fırlatıldı. Uydu, Fregat üst kademesiyle birlikte yörüngeye gönderildi ve bir saat sonra bu üst kademe ile ayrıldı.





Uydunun, Fregat üst kademesi tarafından yörüngeye yerleştirildiği ve ardından iletişim kontrolüne alındığı belirtildi.





Condor-FKA No. 2 uydusu, 500-550 km yükseklikte bir yörüngede yer alacak. Roscosmos, Condor-FKA serisinin gerekli minimum bileşeninin iki uydu olduğunu belirtti. İlk uydu, 27 Mayıs 2023’te fırlatılmıştı.





Condor-FKA Uydu Serisi





Condor-FKA serisi uydular, NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilmiştir ve Dünya’nın orta ile yüksek çözünürlükte 24 saat boyunca tüm hava koşullarında radarla uzaktan algılanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu uydular, özellikle askeri ve endüstriyel amaçlar için kullanılmaktadır ve radar tabanlı görüntüleme yaparak verileri toplayıp iletebilmektedir.