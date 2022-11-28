Rusya çok kızacak: ABD, Ukrayna'ya 150 kilometre menzilli silah gönderecek

ABD’li havacılık ve savunma sanayi üreticisi Boeing'in, Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak adlandırılan ve 150 kilometre menzilli silahın Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri için üretime alınması adına ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) teklifte bulunduğu belirtildi. Pentagon'un, Boeing'den gelen teklifin yanı sıra bir dizi öneriyi de değerlendirmeye aldığı kaydedildi.







Reuters ve plana aşina üç kişi tarafından incelenen bir belgeye göre GLSDB, 2023'ün bahar aylarında teslim edilebilir.





'RUS SAVUNMA HATLARININ ARKASINDAKİ HEDEFLER VURULABİLİR'

GBU-39 küçük çaplı bombalar ve M26 roket motorunun birleştirilmesinden oluşan 150 kilometre menzilli GLSDB'lerin, Keiv'in Rus savunma hatlarının arkasındaki hedefleri vurabilmesine 'imkan tanıyacağı' aktarılıyor. Boeing'in Ukrayna'ya gönderilen silahları denetleyen ABD Avrupa Komutanlığı'na (EUCOM) sunduğu teklif belgesine göre, GLSDB'nin ana bileşenleri ABD'nin mevcut depolarından sağlanacak.





Ukrayna daha önce ABD'den yaklaşık 300 kilometre menzile sahip ATACMS güdümlü füzelerinden almak istemiş ancak ABD talebe sıcak bakmamıştı. ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füze sistemleri vermemesinin nedeni de, 'Rus kentlerinin hedef alınmasına imkan verilmemesi' olarak açıklanmıştı.