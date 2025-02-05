Rusya: Çok kutuplu dünya kaçınılmaz!

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







“Rusya Küresel Politikada” adlı dergide makale yayınlayan Lavrov, “güçlenen çok kutuplu dünya düzeninde ABD’nin, Rusya, Çin ve diğer büyük devletlerle birlikte “sorumlu güç merkezlerinden” biri olabileceğini belirtti.

Lavrov, ayrıca yeni ABD yönetiminin mevcut Birleşmiş Milletler merkezli sistemi “kovboyvari baskılarla esnetmeye” çalıştığını savundu. “Ancak eminim ki bu yönetim de yakında uluslararası gerçekliğin, iç politikaya ve sadık jeopolitik müttefiklerine hitap eden söylemlerle şekillendirilemeyecek kadar karmaşık olduğunu anlayacaktır” dedi.Bu bağlamda Lavrov, BRICS Zirvesi’nde kabul edilen Kazan Deklarasyonu’na da atıfta bulunarak, üye ülkelerin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka bağlılıklarını vurguladığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı’na göre, bu yaklaşım “modern dünyanın çehresini belirleyen ve küresel nüfusun çoğunluğunu temsil eden ülkeler” tarafından ortaya konuluyor.Lavrov, Rusya’nın Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki ortaklarının küresel yönetime daha fazla dahil olma konusundaki haklı taleplerine dikkat çekti. Batılı ülkelerin aksine, bu devletlerin “tüm konular üzerine dürüst ve açık bir diyaloga hazır olduğunu” ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlediğini ve bu gerçeğin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.Peskov, salı günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, yeni bir Yalta Konferansı düzenlenme olasılığına ilişkin bir soruya yanıt olarak, “dünyanın artık farklı güç merkezleri var” dedi.Bir gazeteci, Rusya’nın eski İkinci Dünya Savaşı müttefikleri yerine Çin’in de katılımıyla böyle bir zirvenin mümkün olup olmadığını sordu.Peskov, küresel düzenin değiştiğine dikkat çekerek, “Dünyada hem ekonomik hem askeri hem de güvenlik açısından giderek daha fazla güç merkezi oluşuyor” dedi. Artık bazı ülkelerin tek başına küresel güvenlik ve istikrarı sağlayamayacağını belirtti.“Çok kutupluluk, görmezden gelinemeyecek bir gerçek ve buna uyum sağlamak gerekiyor,” ifadelerini kullanan Peskov, gelecekteki uluslararası düzenin şekillenmesi için daha fazla müzakere gerektiğini ekledi.