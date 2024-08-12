Rusya Çok Sayıda Ukrayna Şehrini Vurdu

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Ayrıca, Ukraynalı birliklerin Kursk bölgesine taarruzu ardından Rusya'dan güçlü bir füze saldırısı beklendiği ve buna göre hazırlık yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Rusya’nın intikam saldırılarının parlamento ve diğer hükümet binaları da dahil olmak üzere Kiev'deki bir dizi nesneye yönelik olabileceği iddialar arasında.Ukrayna Savunma Bakanlığından bir kaynak, hazırlıkların yoğun saldırılara göre olduğu, “Sadece dört füze olmayacak. Bunlardan yüzlerce olabilir... Ve bu hava savunmamız için büyük bir sorun haline gelebilir" şeklinde.Ayrıca Rus ordusu, liman kenti Odessa’da Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmat depolarının bulunduğu bir askeri birliği vurdu.Saldırıda Odessa’nın Nerubayskoye ilçesinde konuşlu bir askeri birlik ve mühimmat içeren depoları havaya uçurdu.Batıdan gelen mühimmatın askeri birliğin yanında bulunan eski Novaya Liniya depolarında saklandığı Rus füzelerinin hedefinde burasının olduğu belirtiliyor.Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Odessa'daki büyük saldırıyla birlikte başkent Kiev ve Kiev'e yakın bölgelerde de patlamaların meydana geldiği aktarıldı.Kursk bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Bu bölgede temas hattı giderek istikrara kavuşsa da Ukrayna birlikleri tutunmaya çalışıyor.Belgorod bölgesindeki Slobozhansky yönünde Ukrayna ordusunun sınırı geçme girişimleri gözlemleniyor ancak bu girişimlerin başarısız olduğu gelen haberler arasında.Kursk yönünde gergin durum devam ediyor. Ukrayna birliklerinin hızlı ilerleyişi dururken Ukraynalı birlikler işgal ettiği alanları kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Rus birlikleri bölgeye ek kuvvetler gönderiyor ve çeşitli bölgelerde karşı saldırılar başlatıldı.