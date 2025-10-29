Rusya’da askerlerin koruyacağı kritik tesis anlayışı genişledi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Duması, ülkenin kritik altyapı tesisleri ile yaşamsal öneme sahip diğer tesislerin korunması için rezervistlerin yani yedek askerlerin barış zamanında da görevlendirilmesine olanak tanıyan yasa değişikliğini kabul etti.





Söz konusu düzenleme, savunma alanındaki mevzuatta önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor. Yasanın kabul edilmesinden önce, rezervist olarak adlandırılan ve gönüllü olarak yedek askerlik sözleşmesi imzalayan kişilerin göreve çağrılması, yalnızca genel seferberlik ilan edilmesi veya savaş hali gibi olağanüstü durumlarla sınırlıydı. Bu durum, rezervistlerin barış koşullarında aktif roller üstlenmesinin önünde bir engel teşkil ediyordu.





"Savunma Hakkında" Federal Kanununda yapılan değişiklik, bu kısıtlamayı ortadan kaldırıyor. Yeni düzenlemeye göre, rezervistler artık ülkenin güvenliği ve yaşamsal işleyişi için hayati önem taşıyan nesnelerin korunmasını sağlamak amacıyla "özel eğitim toplantılarına" çağrılabilecek. Bu madde, rezervistlerin olağanüstü hal ilanı beklenmeden, olası tehdit veya sabotajlara karşı kritik tesislerde konuşlandırılabilmesinin önünü açıyor. Söz konusu tesislerin enerji santralleri, su kaynakları, iletişim merkezleri ve ulaşım altyapıları gibi yerler olabileceği tahmin ediliyor.





Rezervistler ve Zorunlu Yedek Askeler Arasındaki Fark





Yasa metninin altı çizilen bir diğer önemli noktası ise, bu düzenlemeden etkilenen rezervistlerin, zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış ve belirli aralıklarla eğitime çağrılan "yedek askerlik yükümlüsü" vatandaşlarla karıştırılmaması gerektiği. Kanunun hedef aldığı rezervistler, gönüllü olarak özel bir sözleşme imzalayan ve yedek askeri personel statüsü kazanan kişilerden oluşuyor. Bu ayrım, yasanın daha profesyonel ve eğitimli bir grubu hedef aldığını gösteriyor.





Kabul edilen yasa, Devlet Duması'nın ardından Federasyon Konseyi'nin onayından ve Devlet Başkanı'nın imzasından geçtikten sonra resmi olarak yürürlüğe girecek. Yasanın, resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün sonra uygulanmaya başlanacağı belirtildi. Bu adım, Rusya'nın iç güvenlik ve kritik altyapıyı koruma stratejisinde önemli bir genişleme olarak değerlendiriliyor.