Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da askerlikle ilgili yeni kanun /14 Mart 2023 15:48

Rusya’da askerlikle ilgili yeni kanun

Ukrayna'yı işgal eden Rusya asker ihtiyacı için yeni yasa tasarısı hazırlandı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya’da askerlik yaşının 30'a yükseltilmesine ilişkin yasa tasarısı dün Parlamentonun alt kanadı Devlet Dumasına sunuldu. Dört sayfalık yasa tasarısı, vatandaşların askerlik görevini yerine getirmesi ve askerlik hizmeti alanında önemli değişikliklere yol açıyor.

Milletvekillerinin onayına sunulan tasa geçerse, askerlik yaşının üst sınırı 2024'ten itibaren 27'den 30'a, alt yaş sınırı ise 1 Ocak 2026'ya kadar kademeli olarak 18'den 21'e yükselecek.

Tasarıyı hazırlayan Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ve Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, orta genel, orta mesleki ve yüksek öğrenim gören kişilerin silah altına alınmasının garanti edilmesi için alt sınırı yükseltmeyi önerdiklerini açıkladı.

Alt sınırın yükseltilmesiyle birlikte potansiyel asker sayısında yaşanacak azalmanın telafisi için üst sınırın 30'a yükseltilmesine karar verildi.

Savunma Bakanlığı ve Savunma Komitesi milletvekilleri, askerlik yaşını değiştirme fikrini uzun süredir tartışıyorlar. Teklifin şekli bazı hukukçuların eleştirisini de aldı. St. Petersburg Barosu avukatı Alexander Peredruk'a göre, Duma'ya sunulduğu şekliyle tasarının argümanları pek inandırıcı değil. Bu şekliyle el altında hazır olan asker sayısı daha da artmış olacak ve genel manada gençlerin ülke verimliliği düşecek.

Beklentiye göre yasa tasarısı Duma’dan onaylanmış olarak geçecek.
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