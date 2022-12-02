Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da bir savaş uçağı daha düştü /02 Aralık 2022 15:03

Rusya’da bir savaş uçağı daha düştü

Rusya'nın Primorye bölgesinde bir Mig-31 savaş uçağı düştü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı eğitim uçuşu yapan uçağın teknik bir sebepten ötürü düştüğünü açıkladı.

MiG-31 savaş uçağının, kalkıştan hemen sonra Alekseevka köyü yakınlarındaki bir ormana düştüğü belirtiliyor. Eğitim uçuşunun cephanesiz gerçekleştirildiği ve uçağın ormanlık alana düştüğü için olayda can kaybı yaşanmadı.

İlk verilere göre, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen olayda can kaybı veya hasar meydana gelmedi. Uçakta bulunan İki pilotun da yara almadan kurtulduğu bildiriliyor.

Bu, Rusya’da son zamanlarda meydana gelen üçüncü savaş uçağı kazası. İlki 17 Ekim'de Yeysk'te bir Su-34 savaş uçağı çok katlı bir konut binasına düşerek 15 kişinin ölümüne neden olmuştu. 23 Ekim'de ise Irkutsk'ta bir Su-30 savaş uçağı ahşap bir konut binasına düştü, her iki pilot da öldü.
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