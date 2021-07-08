Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bir uçak radardan kayboldu /08 Temmuz 2021 18:56

Rusya’da bir uçak radardan kayboldu

Rusya’nın Yamalo-Nenets bölgesinde bir uçağın radardan kaybolduğu, uçağın mürettebatı ile iletişim kurulamadığı belirtildi.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir uçağın Yamalo-Nenets otonom bölgesinde Türkiye saati ile 14.08’de radardan kaybolduğunun belirlendiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, uçaktan son sinyalin Krasnoselkupsk yerleşim yerinin üstünde uçtuğu sırada alındığı belirtildi.

Uçağın bulunması için son sinyalin alındığı noktaya gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin, radardan kaybolan uçağı havadan gördükleri kaydedildi. Uçaktan dumanların yükseldiği ve uçağın yanında da eliyle ekiplere sinyal veren bir kişinin görüldüğü belirtildi.

Yerel Acil Durum Bakanlığı yetkilileri daha sonraki açıklamalarında, uçaktaki her iki kişinin de hayatta olduğunu ve bilinçlerinin de açık olduğunu söyledi.

Uçağınsa yaptığı sert iniş sebebiyle ciddi bir biçimde tahrip olduğu belirtildi.
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