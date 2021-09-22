Rusya’da bir uçak radardan kayboldu

Uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor. Rusya’nın acil durum servislerinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, An-26 tipi uçak ile Harabrovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtildi.







Acil durum servislerinin yetkilileri ayrıca, kaybolan uçağın bulunması için mi-8 tipi bir helikopterin Harabrovsk Havaalanı’ndan havalandığını söyledi. Acil Durum Bakanlığı ise, An-26 tipi uçağın düştüğünü doğruladı ve arama çalışmalarının kötü hava ve karanlık nedeniyle zor koşullarda sürdürüldüğünü açıkladı





Rusya’da ?n-26 tipi bir başka uçak kısa bir süre önce yine bir kazaya karışmıştı. Kamçatka hava şirketine ait ?n-26b-100 tipi uçak, 6 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamçatskiy - Palana seferini yaparken iniş sırasında içindeki 28 kişi ile beraber bir tepeye çakılmıştı. Uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı.



