Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bir uçak radardan kayboldu /22 Eylül 2021 20:06

Rusya’da bir uçak radardan kayboldu

Rusya’da altı kişiyi taşıyan An-26 tipi bir uçak radardan kayboldu. Uçakla irtibatın aniden kesildiği belirtildi.Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi.

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Uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor. Rusya’nın acil durum servislerinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, An-26 tipi uçak ile Harabrovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtildi.

Acil durum servislerinin yetkilileri ayrıca, kaybolan uçağın bulunması için mi-8 tipi bir helikopterin Harabrovsk Havaalanı’ndan havalandığını söyledi. Acil Durum Bakanlığı ise, An-26 tipi uçağın düştüğünü doğruladı ve arama çalışmalarının kötü hava ve karanlık nedeniyle zor koşullarda sürdürüldüğünü açıkladı

Rusya’da ?n-26 tipi bir başka uçak kısa bir süre önce yine bir kazaya karışmıştı. Kamçatka hava şirketine ait ?n-26b-100 tipi uçak, 6 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamçatskiy - Palana seferini yaparken iniş sırasında içindeki 28 kişi ile beraber bir tepeye çakılmıştı. Uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı. 

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