Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da bugün seçim günü! /08 Eylül 2024 13:12

Rusya’da bugün seçim günü!

Rusya’da 8 Eylül sabahı bölgesel seçimler başladı. 21 bölge başkanını ve Moskova Şehir yönetimi üyelerini belirleyecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya'daki seçimde 21 bölge başkanını ve Moskova Şehir yönetimi üyelerinin yanı sıra, eskiden bakanlık yapan üç aday Devlet Duması’nda milletvekilliği için yarışıyor.

Habarovsk, Kaliningrad, Kursk ve Samara gibi sekiz bölgede erken seçimler yapılıyor. Bu erken seçimler, valilik değişiklikleri sonrası gündeme geldi.

Öne çıkan yarışlardan biri St. Petersburg’da yaşanıyor. Mevcut Vali Alexander Beglov (Birleşik Rusya) tekrar aday olurken, Yeşiller Partisi’nden Pavel Bragin, Liberal Demokrat Parti’den Maxim Yakovlev ve Komünist Parti’den Sergei Malinkoviç de adaylar arasında yer alıyor.

Devlet Duması Ara Seçimleri

Devlet Duması’na yönelik ara seçimlerde üç eski bakan yarışıyor. Eski Enerji Bakanı Nikolai Shulginov, Bryansk bölgesinden aday olurken, eski Spor Bakanı Oleg Matytsin de yarışa katıldı. Rostov’da ise eski Başbakan Yardımcısı Victoria Abramchenko milletvekilliği için mücadele ediyor.

Moskova’da vatandaşlar Moskova Şehir Duması üyelerini seçiyor. Birleşik Rusya, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Yeni İnsanlar gibi partilerin temsilcileri seçimlere katılıyor. Ancak 2019’da olduğu gibi bu yıl da sistem dışı muhalefet sınırlı sayıda aday gösterebildi.

Bu seçimlerde, 25 bölgede uzaktan elektronik oylama (DEG) sistemi kullanılıyor. Moskova’da ise “kağıtsız” oylama sistemi devrede. Özellikle Ukrayna ile çatışmaların etkilediği Kursk, Belgorod ve Bryansk gibi sınır bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı. Buralarda geçici oy verme merkezleri kuruldu.
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