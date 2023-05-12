Rusya’da bütçe açığı büyüyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’da bütçe ilk dört ayda bütün yıl için beklenen 2,9 trilyon rubleyi şimdiden geçerek anti rekorunu kırdı.





Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak-Nisan döneminde kamu bütçesinin 3,4 trilyon ruble (44,73 milyar Dolar) açık verdiğini açıkladı.





Böylece, dört aylık bütçe açığı yıl sonu hedefi olan 2,9 trilyon rubleyi daha ayın ilk dört ayında geçmiş oldu.





Maliye Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre, Nisan ayında bütçe açığı 1 trilyon ruble arttı.





Bu döneme ilişkin bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 22,4 azalarak 7 milyar 782 trilyon ruble oldu. Aynı zamanda giderler, geçen yıla göre yüzde 26,3 artarak 11,206 trilyon rubleye yükseldi.





Ocak-Nisan döneminde petrol ve gaz gelirleri yüzde 52,3 azalarak 2.282 trilyon ruble oldu.





Maliye Bakanlığı bu dinamikleri geçen yılki yüksek bazın etkisiyle, Ural petrol fiyatlarının düşmesiyle ve yurtdışındaki doğal gaz arzının azalmasıyla açıklıyor.





Petrol ve gaz dışı gelirler ise yüzde 4,8 artarak 5,5 trilyon rubleye ulaştı.

Nisan ayında Rusya'nın petrol ve gaz satışından elde ettiği gelir 647,5 milyar ruble olarak gerçekleşti.





Rakam, Nisan 2022'ye göre neredeyse yüzde 65 ve Mart 2023'e göre yüzde 6 daha düşük.





Ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı, ilk çeyrekte ilk kez bütçe açığını kapatmak için Ulusal Varlık Fonu’dan (NWF) altın sattı.