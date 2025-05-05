Rusya’da çaldı Türkiye’de yakalandı!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Türk yetkililer, İnguşetya bölgesindeki Rusya Sosyal Fonu'ndan 2 milyar ruble çalmakla suçlanan eski fon yöneticisi İslam Seynaroyev'i yakaladı.





Rusya'nın İnguşetya bölgesindeki fon şubesinin eski müdürü olduğu belirtilen Seynaroyev'in, ülkeden kaçtıktan sonra Türkiye'ye yerleştiği ve burada meyve ticareti yaparak lüks villalar kiralamak suretiyle hayatını sürdürdüğü öğrenildi.





Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, Seynaroyev'in yakalanma sırasında herhangi bir direniş göstermediğini ve şu anda Rus makamlarına iadesi için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. İade dosyasının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.





Mevduat Sigortası Ajansı'nın eski başkan yardımcısı tutuklandı





Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak Moskova'da da önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Mevduat Sigortası Ajansı'nın eski başkan yardımcısı Olga Dolgoleva, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.





Soruşturma kapsamında ajansın bir diğer eski yöneticisi Aleksandr Popelyuh'un da adının geçtiği öğrenildi. Rus yetkililer son dönemde yurtdışına kaçan şüphelilerin peşinde önemli başarılar elde ediyor.





Daha önce Endonezya'dan 318 milyon ruble dolandırıcılık ve 96 milyon ruble kara para aklama suçlamasıyla bir şüphelinin daha iadesinin sağlandığı açıklanmıştı. Güvenlik uzmanları, bu operasyonların Rusya'nın yolsuzluk ve ekonomik suçlarla mücadelede kararlılığını gösterdiğini belirtirken, Türkiye ile Rusya arasındaki adli işbirliğinin de etkin şekilde işlediğine dikkat çekiyor.