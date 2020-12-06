Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da Covid-19 rekor kırdı /06 Aralık 2020 16:52

Rusya’da Covid-19 rekor kırdı

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya'da son 24 saatte 29.039 corona virüsü vakası tespit edildi. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

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144 milyondan fazla insanın yaşadığı Rusya’da corona virüsü salgını bitmek bilmiyor…ABD, Brezilya ve Hindistan ile birlikte salgının merkez üslerinden biri olan Rusya’da son 24 saatte bir rekor kırıldı… 

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 29.039 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu artışın salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olduğu belirtilirken ülkedeki toplam vaka sayısı da 2.460.770’e çıktı.

ÖLÜM SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan yetkililer 457 insanın da son 24 saat içerisinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu verilerle birlikte ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 43.141’e çıktı.

Ülkede önceki gün açıklanan verilerde 28.782 insanda corona virüsü tespit edilirken 508 insan da yaşamını yitirmişti.
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