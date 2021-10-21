Rusya’da Covid-19 vaka ve ölüm sayısı hızını artırıyor

Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 8 milyon 131 bin 164 olduğu bildirildi. Son 24 saatte salgın nedeniyle bin 36 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 227 bin 389’a ulaştı. Söz konusu sayılar, salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.







Başkent Moskova’da son 24 saatte 77 can kaybı kayıtlara geçerken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 458’e ulaştı. Son 24 saatte 7 bin 897 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1 milyon 745 bin 681’e yükseldiği Moskova'yı, son 24 saatte 3 bin 280 yeni vaka ve 68 can kaybı ile St. Petersburg takip etti.





MUTASYON ENDİŞESİ





Öte yandan, Rusya’da son 24 saatte corona virüsünden iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 895 artarak 7 milyon 91 bin 607’ye ulaştı. Ülke genelinde 51 milyon 18 bin 767 kişi aşının ilk dozunu yaptırırken, 47 milyon 558 bin 639 kişiye ise aşının her iki dozu da uygulandı.





Ülkede yapılan aşılamalar ve alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayılarında sürekli rekorlar kırılırken, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Kamil Hafizov, ülkede Delta Plus mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘endişe verici’ olarak sınıflandırdığı mutasyonunun Rusya’da ve dünyada yayılma eğilimi gösterdiğini vurgulayan Hafızov, “Mutasyonun ne derecede bulaşıcı olduğunu söylemek şimdilik zor, uzmanlar söz konusu mutasyon üzerinde çalışıyor” dedi.





RESMİ TATİL ADIYLA YASAKLAR GELDİ





Rusya’da art arda kırılan günlük vaka ve ölüm sayılarındaki rekorların ardından resmi tatil kararı verilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet temsilcileri ile dün gerçekleştirdiği toplantıda, 30 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında resmi tatil ilan etti.





Toplantıda ayrıca, kafe, restoran ve eğlence merkezlerinin saat 23.00 ile 06.00 arasında kapatılması ve ulaşım araçlarında denetimlerin arttırılması kararları da alınmıştı. Halka toplu aşılama çağrısı yinelenmişti.