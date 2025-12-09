Rusya’da dev askeri nakliye uçağı düştü: Sebebi açıklanmadı

Rusya’nın İvanovo bölgesinde An-22 tipi ağır askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 7 kişilik mürettebatın akıbeti belirsizliğini koruyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.





Rus basınında yer alan ilk bilgilere göre, kaza İvanovo bölgesine bağlı Furmanovsky ilçesinde meydana geldi. Düşen uçağın, Sovyet yapımı An-22 Antei olduğu bildirildi.





Yerel kaynaklar, kazanın ardından bölgeye kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin yönlendirildiğini, ancak uçağın büyüklüğü ve arazi şartlarının çalışmaları zorlaştırdığını aktardı.





Rus REN TV’nin haberine göre uçakta 7 mürettebat bulunuyordu. Mürettebatın durumu hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.





DÜNYANIN EN BÜYÜK TURBOPROP ASKERİ UÇAĞI

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen An-22 “Antei”, dünyanın en büyük turboprop motorlu uçağı olarak biliniyor. İlk kez 1960’lı yıllarda hizmete giren uçak; askeri araçlar, ağır mühimmat ve büyük hacimli ekipmanların uzun mesafelere taşınması için kullanılıyor.





Dört adet karşılıklı dönen pervaneye sahip turboprop motoru bulunan An-22, yüksek kanat yapısı sayesinde ağır yük taşımada özel bir kapasiteye sahip.





Rusya’dan daha önce yapılan resmi açıklamalarda, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin (VKS) 2024 yılı itibarıyla An-22’leri aşamalı olarak hizmetten çıkaracağı bildirilmişti. Bu nedenle kazaya karışan uçağın aktif görevde mi olduğu yoksa başka bir güvenlik kurumuna mı devredildiği sorusu gündeme geldi.





Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.