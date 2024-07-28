Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da düşen uçaklara bir yenisi eklendi /28 Temmuz 2024 11:23

Rusya’da düşen uçaklara bir yenisi eklendi

Rus Hava Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağı, mühimmatsız bir eğitim uçuşu sırasında Volgograd yakınlarında ıssız bir bölgeye düştü.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu kaza, Rusya’da son dönemde yaşanan üçüncü Su-34 kazası olarak kaydedildi.

Uçağın mürettebatı, çakılmadan kısa süre önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Yapılan ilk araştırmalara göre kazanın nedeni teknik arıza olarak belirlendi.

Savaş uçağı mühimmatsız eğitim uçuşundayken düştü. Savunma Bakanlığı, “Pilotların hayatına yönelik herhangi bir tehdit yok” açıklamasında bulundu.

Üçüncü Su-34 kazası

Haziran ayında bir Su-34, Kuzey Osetya dağlarına düşmüş ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Geçen Eylül ayında ise Voronej bölgesine düşen bir Su-34’ün iki pilotu fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulmuştu. Her iki kazanın da nedeni olarak teknik arızalar gösterilmişti.

Ayrıca Mart ayında Sivastopol’da Su-27 savaş uçağıda teknik arıza ile denize düşmüştü. Rus askeri uçağın denize düşüp patladığı anlara ait videolar yayınlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da düşen uçaklara bir yenisi eklendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:02