Rusya’da düşen uçaklara bir yenisi eklendi

Samanyoluhaber.com - Moskova



Bu kaza, Rusya’da son dönemde yaşanan üçüncü Su-34 kazası olarak kaydedildi.



Uçağın mürettebatı, çakılmadan kısa süre önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Yapılan ilk araştırmalara göre kazanın nedeni teknik arıza olarak belirlendi.



Savaş uçağı mühimmatsız eğitim uçuşundayken düştü. Savunma Bakanlığı, “Pilotların hayatına yönelik herhangi bir tehdit yok” açıklamasında bulundu.



Üçüncü Su-34 kazası



Haziran ayında bir Su-34, Kuzey Osetya dağlarına düşmüş ve mürettebat hayatını kaybetmişti.



Geçen Eylül ayında ise Voronej bölgesine düşen bir Su-34’ün iki pilotu fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulmuştu. Her iki kazanın da nedeni olarak teknik arızalar gösterilmişti.



Ayrıca Mart ayında Sivastopol’da Su-27 savaş uçağıda teknik arıza ile denize düşmüştü. Rus askeri uçağın denize düşüp patladığı anlara ait videolar yayınlandı.