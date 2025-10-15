Rusya’da ekonomik daralma: IMF 2025 büyüme tahminini düşürdü

Kuruluşun Ekim ayında yayınlanan "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Rusya'nın 2025'teki büyüme beklentisi Temmuz sonundaki %0.9 seviyesinden %0.6'ya revize edildi. 2026 yılı tahmini ise %1 olarak korundu.





IMF'in Rus ekonomisi için büyüme tahminleri giderek kötüleşiyor: Bu senenin başında %1.4 öngörülen rakam, Ekim ayında %0.6 kadar düştü. Temmuz ayındaki düşüş revision için IMF, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve doların zayıflığı gibi faktörleri göstermişti.





Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Temmuz ayındaki düşük tahminlere yanıt olarak uluslararası finansal kuruluşların "aşırı muhafazakar" değerlendirmeler yaptığını ve bu tahminlerin "hiçbir zaman gerçekleşmediğini" belirterek, kendi resmi tahminlerini hazırladıklarını ifade etmişti.





IMF'in bu son revizyonu, Rus ekonomisinin uluslararası yaptırımlar ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında önümüzdeki yıllarda zayıf bir büyüme performansı sergileyeceği beklentisini yansıtıyor.