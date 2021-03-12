Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da FSB’den dev yasa dışı silah operasyonu /12 Mart 2021 22:54

Rusya’da FSB’den dev yasa dışı silah operasyonu

Rusya'da Güvenlik Servisi (FSB) 28 kentteki yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 251 ateşli silah ele geçirilirken, 72 kişi de gözaltına alındı.

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Rusya Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, 28 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 37 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi. FSB Sözcüsü basına yaptığı açıklamada, “FSB, İçişleri Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Rus Muhafızları ile işbirliği içinde, gizli atölyelerde sivil silahların savaş özelliklerinin restorasyonunda yer alan 72 kişi gözaltına alındı” denildi.

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Operasyon düzenlenen yeraltı silah atölyelerinde 251 ateşli silah, 80 kg patlayıcı, 21 topçu mühimmatı, 9 el bombası, 25 binden fazla çeşitli kalibreli mermi, 46 sessiz atış cihazı ele geçirildi.Ayrıca bir havacılık makineli tüfeği ShKAS, üç makineli tüfek, 26 saldırı tüfeği (AK-103, AKM, AK-74, AKS-74U), 24 hafif makineli tüfek, 130 tabanca ve 67 tüfek baskınlar sırasında el konuldu.
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