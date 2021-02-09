Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da gerilim dinmiyor /09 Şubat 2021 20:02

Rusya’da gerilim dinmiyor

Rusya'da tutuklu muhalif Alexei Navalny yanlısı Leonid Volkov, Navalny'e destek olmak için ülke genelinde protesto gösterisi düzenleneceğini açıkladı.

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Protesto gösterisinde halk Pazar akşamı evlerinin bahçesine çıkacak ve telefonlarının ışığıyla ya da mumlarla hükümeti protesto edecek.

Geçen haftalarda Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla bilinen ve politik nedenlerle tutuklandığını iddia eden Navalny’nin tutuklanmasını protesto etmek için on binlerce kişi sokağa çıkmıştı.

Polis Kremlin’in yasadışı ve tehlikeli olduğunu söylediği izinsiz gösterilere katılan 11,000 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Navalny Rusya’da komaya girdikten sonra Berlin’de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı. Daha sonra Rusya’ya dönen 44 yaşındaki Navalny, Moskova havalimanına varışında 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

DERNEKLER NATO AJANI

Rusya’da çıkarıldığı mahkeme Navalny’e 3.5 yıl hapis cezası vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’nın, tutuklu muhalif Alexei Navalny’nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Derneği üyelerini NATO ajanı olarak gördüğünü söyledi.

Zakharova NATO üyesi İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinin Navalny yanlıları ile görüştüğünü ve onlara Rus siyasetine nasıl zarar verebileceklerine yönelik talimatlar verdiğini söyledi.
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