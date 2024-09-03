Rusya’da gönüllü cepheye gidenlere rekor ödeme!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Daha önce sözleşmeli askeri hizmete katılmak isteyenlere Moskova Belediyesi tek seferde bir milyon ruble (11500 dolar) ek ödeme kararı çıkarmıştı. Şimdi bunu ikiye katlayacak rakam Tataristan bölge yönetimi tarafından ilan edildi.



Tataristan Cumhuriyeti, sözleşmeli askeri hizmete katılmak isteyenlere yönelik tek seferlik ödemeleri 2 milyon rubleye (755 Bin TL) çıkardı.

Bu miktar, Rusya genelinde verilen en yüksek ödemelerden biri olarak dikkat çekiyor.



Tataristan basın ajansı Tatmedia’ya göre, bu ödemenin 1,3 milyon rublesi Tataristan Cumhuriyeti’nden, 400 bini Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ve 300 bini ise yerel belediyelerden karşılanacak.



Ayrıca Kuzey Askeri Bölge’de hizmet veren sözleşmeli askerlerin aylık maaşı 210 bin ruble (2300 dolar) olarak belirlendi. Ve yabancı uyruklu vatandaşlar da bu sözleşmeli hizmete başvurabilecek; konaklama, seyahat masrafları karşılanacak ve ailelerine Rus vatandaşlığı ile Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) alma konusunda yardım sağlanacak.



Sözleşme imzalayan gönüllüler, askeri birlik ve uzmanlık alanlarını seçme özgürlüğüne sahip olacak. İmzanın ardından tam donanımlı bir üniforma seti, ilaçlar temin edilecek ve savaş koordinasyonundan geçirilecekler.



Ayrıca, gönüllüler bu süreçte mevcut işlerine devam edebilecek ve maaşlarını almaya devam edebilecekler. Savaşçılar gazi statüsüne kavuşacak ve aileleri de çeşitli avantajlardan faydalanacak.



Bu gelişme, Tataristan’ın yanı sıra, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde de benzer bir karar alınmasının ardından geldi. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Başkanı Rashid Temrezov, sözleşmeli askerlere yapılan tek seferlik ödemelerin 2 milyon rubleye yükseldiğini ve yıllık 4,5 milyon rubleye kadar çıkabileceğini duyurmuştu.