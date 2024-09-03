Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da gönüllü cepheye gidenlere rekor ödeme! /03 Eylül 2024 13:08

Rusya’da gönüllü cepheye gidenlere rekor ödeme!

Rusya’da bölge yönetimleri gönüllü askeri birliklere katılanlara ödemeler konusunda sanki yarış yapıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Daha önce sözleşmeli askeri hizmete katılmak isteyenlere Moskova Belediyesi tek seferde bir milyon ruble (11500 dolar) ek ödeme kararı çıkarmıştı. Şimdi bunu ikiye katlayacak rakam Tataristan bölge yönetimi tarafından ilan edildi.

Tataristan Cumhuriyeti, sözleşmeli askeri hizmete katılmak isteyenlere yönelik tek seferlik ödemeleri 2 milyon rubleye (755 Bin TL) çıkardı.
Bu miktar, Rusya genelinde verilen en yüksek ödemelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Tataristan basın ajansı Tatmedia’ya göre, bu ödemenin 1,3 milyon rublesi Tataristan Cumhuriyeti’nden, 400 bini Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ve 300 bini ise yerel belediyelerden karşılanacak.

Ayrıca Kuzey Askeri Bölge’de hizmet veren sözleşmeli askerlerin aylık maaşı 210 bin ruble (2300 dolar) olarak belirlendi. Ve yabancı uyruklu vatandaşlar da bu sözleşmeli hizmete başvurabilecek; konaklama, seyahat masrafları karşılanacak ve ailelerine Rus vatandaşlığı ile Vergi Mükellefi Kimlik Numarası (TIN) alma konusunda yardım sağlanacak.

Sözleşme imzalayan gönüllüler, askeri birlik ve uzmanlık alanlarını seçme özgürlüğüne sahip olacak. İmzanın ardından tam donanımlı bir üniforma seti, ilaçlar temin edilecek ve savaş koordinasyonundan geçirilecekler.

Ayrıca, gönüllüler bu süreçte mevcut işlerine devam edebilecek ve maaşlarını almaya devam edebilecekler. Savaşçılar gazi statüsüne kavuşacak ve aileleri de çeşitli avantajlardan faydalanacak.

Bu gelişme, Tataristan’ın yanı sıra, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde de benzer bir karar alınmasının ardından geldi. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Başkanı Rashid Temrezov, sözleşmeli askerlere yapılan tek seferlik ödemelerin 2 milyon rubleye yükseldiğini ve yıllık 4,5 milyon rubleye kadar çıkabileceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da gönüllü cepheye gidenlere rekor ödeme! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:04