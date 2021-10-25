Rusya’da günlük vaka sayısında rekora ulaşıldı

Yetkililer, ülkede son 24 saat içinde 37.930 insanda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı ülkede salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.







Rus hükümeti bünyesinde kurulan corona virüsü ile mücadele timinin açıklamasını göre ülkede son 24 saat içinde 1069 insanın ise salgına bağlı sebeplerle öldüğü belirtildi.





Cumartesi günü ulaşılan 1075 ölüme yaklaşan bu sayı uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.Yetkililer corona virüsü aşısı olma oranının düşük olmasını ve Delta varyantını bu artıştan sorumlu tutuyor.





Rusya Devlet Başkanı Putin geçen hafta bir karar alarak 30 Ekim-7 Kasım arasını resmi tatil ilan etmişti. Bu perşembe gününden itibaren ise başkent Moskova’daki süpermarketler ve eczaneler haricinde bütün mağazalar kapalı tutulacak.





DELTA PLUS VARYANTI TESPİT EDİLDİ





Rusya’da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) elektron mikroskobu kullanarak corona virüsünün Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.





EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.



