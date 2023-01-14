Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da ilaç sıkıntısı artıyor /14 Ocak 2023 12:32

Rusya’da ilaç sıkıntısı artıyor

Rusya Sağlık Hizmetlerinde Gözetim ve Denetim Ajansı (Roszdravnadzor), eczanelerde ilaç yetersizliği konusunda uyarıda bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal operasyonunu ardından gelen yaptırımlar ülkede çeşitli alanlarda etkisini göstermeye devam ediyor. 

Enflasyon tehdidiyle karşı karşıya kalan ülkede gıda, sağlık sorunları baş gösterdi. Sağlık alanında da ilaç tedarikinde sorun yaşanıyor. Eczanelerde bir çok ilaç bulunamıyor  

Rusya Sağlık Hizmetlerinde Gözetim ve Denetim Ajansı (Roszdravnadzor), ilaç yetersizliğini artan talep ve lojistikle ilgili sorunlara bağladı.  Eczaneler birliği, daha önce ateş düşürücü, antibiyotik ve kanser için kullanılan bazı ilaçlarda taleplere cevap veremediğini bildirmişti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’da antibiyotik sıkıntısını kısmi seferberlik ile açıkladı.

Rusya Sağlık Hizmetlerinde Gözetim ve Denetim Ajansı, basın servisinin açıklamasında, "Belirli ilaçlara olan talebin artması ve şu anda tedarikçi ve üreticilerin lojistik sorunları nedeniyle gerekli sayıda ilacın eczanelere ulaştırılmasında geçici gecikmeler oluyor." Denildi.

İzvestia gazetesinin konuyla ilgili haberinde, eczanelerde başta meme kanseri olmak üzere onkolojik hastalıklarda kullanılan hormonal ilaç Tamoxifen'in ve benzerlerinin neredeyse tükendiğini bildirdi. Ayrıca fiyat artışıda yüzde 30-40 varmış şşekilde. Bağımsız Eczaneler Birliği direktörü Victoria Presnyakova, "Sonbaharda ithal analoglar ve ardından yerli analoglar ortadan kayboldu" dedi. Ona göre, Tamoxifen'in son teslimatı Ekim 2022'deydi.
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