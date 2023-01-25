Rusya’da ilaç sıkıntısı büyüyor









Sağlık Bakanlığı, az bulunan ilaçlar listesine çok ihtiyaç olan İyot ve Aspirin’i de ekledi. Rusya pazarında "potansiyel olarak erişimi zorlaşacak" ilaçlar listesine 97 ürün dahil edildi.

2022 başlarında Batı yaptırımlarının ve savaşın etkisiyle Ruslar ilaç stoklamaya başladı. Sağlık Bakanlığı Rusya'da bazı ilaç türlerine olan talebin 10 kat arttığını belirterek, ülke vatandaşlarını abartmamaya ve ileride kullanmak üzere ilaç stoklamamaya çağırdı. Sağlık Bakanlığı'nın departmanlar arası komisyonu tarafından Rusya pazarında "potansiyel olarak erişimi zorlaşacak" ilaçlar listesine 97 ürün dahil edildi.Liste, ilaç sıkıntısı yaşamamak için Mayıs 2022'de Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan departmanlar arası bir komisyon tarafından derleniyor. Bu komisyon, ilaçların yabancı ambalajlarda geçici olarak dolaşımına ya da kayıtsız ilaçların Rusya'ya ithaline de izin verebilir.Hükümet, bu ilaçları tüketicilere sunmak için öncelikli olarak harekete geçecek ve üretim dahil ek tedbirler alacak.Bakanlık tarafından Eczacılık Bülteni'ne sunulan belgeye göre, Sağlık Bakanlığı piyasada yaşanan ilaç kıtlığını önlemek için ilaçların hızlandırılmış ruhsatlandırma imkanı için 44 ilaca, indirimli usul kapsamında değişiklik yapmak için 80 ilaca, yabancı ambalajlarda Rusya'da ilaçların satışı için 11 ilaca izin verdi. Ayrıca 7 kayıt dışı ilacın ülkede geçici dolaşımına da izin verildi.Listede yer alan ilaçlar arasında: iyot, ibuprofen, asetilsalisilik asit (aspirin), lidokain, parasetamol, fentanil, fenobarbital (valokordin ve korvalolün ana bileşeni) ve diğer bazı ilaçlar yer alıyor.Bu durum piyasada ayrıca hayati önem sahip ilaçların fiyatlarında artış yaşanmasına neden oluyor.Artan ilaç fiyatlarına tepkiRusya’da son zamanlarda ilaç fiyatlarında yaşanan artış ve bazı ilaçlarda yaşanan kıtlık Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de gündemindeydi. Putin, hükümet üyeleriyle düzenlenen Bakanlar Kurlu toplantısında ülkedeki ilaç fiyatlarında yaşanan artışa tepki gösterdi.Rusya’nın ilaç üretiminin artmasına rağmen son zamanlarda ilaç fiyatlarının arttığını söyleyen Putin, üretim hacimlerindeki artışa rağmen bazı ilaçlarda kıtlık yaşanmasını eleştirdi.Putin, ilaç fiyatlarındaki artışın üretim hacimlerindeki artış zemininde gerçekleştiğini belirterek, 2022’nin son üç çeyreğinde ülkesinin ilaç üretiminin yüzde 22 artış göstermesine rağmen fiyat artışları ve bazı ilaçlarda kıtlık yaşanmasına dikkat çekti.İlaç pazarının yüzde 60’ının yerli ilaç firmaları tarafından kontrol edildiğini söyleyen Putin, bununla birlikte Rusya’nın ilaç ithalatını yasaklamadığını, herhangi bir kısıtlama getirmediğini belirterek birçok yabancı şirketin ülkede çalışmaya devam ettiğini, ancak yerli ilaç üreticilerinin de kendi araştırmalarını artırması gerektiğini vurguladı.Sağlık Bakanlığına göre Rusya’da her yıl yaklaşık 6 milyar kutu ilaç Rusya pazarına sunuluyor ve bunların yaklaşık yüzde 70’ini Rus yerli ilaç üreticileri sağlıyor.