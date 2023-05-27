Rusya’da istihdam açığı büyüyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Donanımlı iş gücünün ülke dışına çıkması ve gençlerin seferberlik endişesi

ülke genelinde üretim alanında çalışan personellerin maaşlarında yüzde 23 artışa neden oldu.





İşçi ve çalışan maaşlarının yükselmesine neden olan bu durum beraberinde üretim maliyetlerinin yükselmesine ve sonuç olarak fiyat pahalılığını ortaya çıkarıyor.





İnsan kaynakları şirketi HeadHunter’ın verilerine göre, ülkede eleman eksikliği en çok üretim yapan şirketlerde bulunuyor. Boş istihdam alanlarının yüzde 37’sini üretimle ilgili pozisyonlar oluşturuyor.





2023’ün ilk dört ayında 583 bin işçi arama ilanı verilirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 fazla. Sadece Nisan ayında şirketlerin verdiği yeni işçi ilanları yüzde 54 artışla 216 bin 500’e yükseldi. En çok üretim alandaki uzmanlar, elektrikçi, şoför, marangoz, vinç operatörü ve bilişim uzmanı aranıyor.





24 Şubat 2022’de Ukrayna ve Donbas’ta başlatılan askeri operasyon sonrası yüzbinlerce gencin ülkeden ayrılması istihdam açığı sorununu beraberinde getirdi.