Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da istihdam açığı büyüyor /27 Mayıs 2023 15:39

Rusya’da istihdam açığı büyüyor

Ukrayna savaşı sonrası tarihinin en düşük işsizlik oranlarını gören Rusya ekonomisi, bir çok sektörde çalıştıracak eleman sıkıntısı çekiyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Donanımlı iş gücünün ülke dışına çıkması ve gençlerin seferberlik endişesi 
ülke genelinde üretim alanında çalışan personellerin maaşlarında yüzde 23 artışa neden oldu.

İşçi ve çalışan maaşlarının yükselmesine neden olan bu durum  beraberinde üretim maliyetlerinin yükselmesine ve sonuç olarak fiyat pahalılığını ortaya çıkarıyor.

İnsan kaynakları şirketi HeadHunter’ın verilerine göre, ülkede eleman eksikliği en çok üretim yapan şirketlerde bulunuyor. Boş istihdam alanlarının yüzde 37’sini üretimle ilgili pozisyonlar oluşturuyor.   

2023’ün ilk dört ayında 583 bin işçi arama ilanı verilirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 fazla. Sadece Nisan ayında şirketlerin verdiği yeni işçi ilanları yüzde 54 artışla 216 bin 500’e yükseldi. En çok üretim alandaki uzmanlar, elektrikçi, şoför, marangoz, vinç operatörü ve bilişim uzmanı aranıyor.

24 Şubat 2022’de Ukrayna ve Donbas’ta başlatılan askeri operasyon sonrası yüzbinlerce gencin ülkeden ayrılması istihdam açığı sorununu beraberinde getirdi.
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