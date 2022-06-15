Samanyolu Haber /Gündem / "Rusya da kabul ederse..." /15 Haziran 2022 20:50

"Rusya da kabul ederse..."

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova yönetiminin de kabul etmesi halinde İstanbul'da 4'lü bir zirve için plan yaptıklarını aktardı.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrasında sekteye uğrayan tahıl dedariği konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova yönetiminin de kabul etmesi halinde İstanbul'da 4'lü bir zirve için plan yaptıklarını aktardı.

Evrensel'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları ile basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelere dair konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO’ya hem de bu ülkelere söyledik" dedi. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Rusya'dan olumlu cevap gelirse İstanbul'da 4'lü toplantı gerçekleştireceğiz" diye belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"YAZILI CEVAPLAR BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları konusunda şunları şöyledi:

"Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO’ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı bunları derleyip, toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter'e de (Stoltenberg) söyledik.

Ne zaman sorusunu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler, ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacaklar. Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı şekilde cevapları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt de "Çok hassas bir husus olduğunu düşünüyorum. Biz burada insani yardım misyonuyla bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl da biraz daha erken tarihte buradaydım. Odak noktam ülkenin yürüteceği operasyonlar değildir. Bizim odak noktamız BM'nin yönergesi ve kararıdır. Temel insani yardımların Kuzeybatı Suriye'ye ulaşmasını sağlamaktır. Önemli haftalarda odaklanacağımız şey budur. Rusya'nın olduğu gibi BM'nin 5 Daimi ülkesinin olduğu gibi odak noktasını burada tutmayı devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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